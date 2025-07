Paul McCartney gratuliert Ringo Starr mit süssem Schnappschuss

1962 stiess der Schlagzeuger zu den Beatles

Ringo Starr wurde am 7. Juli 1940 als Richard Starkey in Liverpool geboren und wuchs mit seinen Eltern im Arbeiterviertel Dingle auf. Seine Kindheit war nicht leicht: Die Eltern liessen sich früh scheiden, er war häufig krank und musste oft ins Krankenhaus. Eine heftige Bauchfellentzündung ist bis heute für seinen anfälligen Magen verantwortlich. Die Musik wurde sein Ausweg: Ende der 1950er Jahre nannte er sich erstmals Ringo Starr und wurde Schlagzeuger in der Liverpooler Band Rory Storm & the Hurricanes. 1962 schloss er sich den zwei Jahre zuvor gegründeten Beatles an – der Rest ist Musikgeschichte.