Paul McCartney: Seine Kinder gratulieren zum 83. Geburtstag

Auch der Musiker widmet seinem Vater an dessen Geburtstag ein paar digitale Worte. «Alles Gute zum Geburtstag, Papa, an diesem besonderen Tag, geboren in Liverpool am 18. Juni 1942. Habt einen wunderschönen Tag. All meine Liebe, immer», teilte James McCartney auf Instagram ein Foto von sich mit der berühmten Beatles–Ikone.