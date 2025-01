Paul Newman wäre 100 geworden: Der Zweifler mit den stahlblauen Augen

Seine grösste Leidenschaft

Es handelte sich dabei nicht um Newmans einziges philanthropisches Projekt. 1982 gründete er sein eigenes Lebensmittel–Unternehmen namens Newman's Own. Was mit selbstgemachtem Salatdressing begann, wurde rasch zu einer lukrativen Marke, die unter anderem Tiefkühlpizza, Nudelsossen, Limonaden und Popcorn vertrieb. Der Clou des Unternehmens: Nach Abzug der Steuern wird bis heute der gesamte Umsatz an wohltätige Einrichtungen gespendet. Ebenfalls in den 80er Jahren hatte er zudem das Hole in the Wall Gang Camp, ein Ferienlager für schwerkranke Kinder, mitbegründet.