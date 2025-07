Paul Simons Tochter Lulu: Wütend auf Richard Gere wegen Hausverkauf

Paul Simons (83) Tochter Lulu (30), die wie ihr Vater als Musikerin aktiv ist, hat scharfe Worte an die Adresse von Richard Gere (75) gerichtet. In einer Instagram–Story attackierte sie den Hollywoodstar, nachdem dieser ihr Elternhaus in Connecticut an Immobilienentwickler verkauft haben soll. Das Anwesen aus den 1930er Jahren wird laut eines Berichts des US–Magazins «People» abgerissen, um Platz für neun neue Häuser zu schaffen.