Pause von «Avatar»: James Cameron stürzt sich in ein neues Projekt

Darum geht es in «The Devils»

«The Devils» spielt in einem alternativen, magischen Mittelalter, in dem die Menschheit von fleischfressenden Elfen bedroht wird. Der Protagonist, ein Mönch namens Bruder Diaz, erhält die Aufgabe, eine verschollene Thronerbin sicher zu ihrer Krönung zu geleiten, um so den Widerstand gegen die drohende Apokalypse zu einen. Zu diesem Zweck führt Bruder Diaz eine Gruppe von übernatürlichen Monstern und gefährlichen Verbrechern an, die als sieben Teufel bezeichnet werden.