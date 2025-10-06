«PBB»: Harald Glööckler und Désirée Nick besiegeln Einzug mit Kuss

Es kommt sogar zu ungewöhnlichen Annäherungsversuchen: «Mal gucken, ob ein Coming–out nicht auch verkehrt stattfinden kann», erklärt Nick im Interview. «Ob ich ihn wohl umkrempeln kann?» Ihrem Mitbewohner erklärt sie: «Wie mache ich das nur, dass ich es schaffe, dich zu verführen? Du hast die Frauenwelt im Stich gelassen.» Harald Glööckler entgegnet ihr: «Vielleicht kriegst du mich erst mal bisexuell.» Nach einem zarten Kuss der beiden konstatiert Nick: «Das wird eine Datingshow, mit der keiner gerechnet hat. Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!» Die beiden vertreiben sich die erste Zeit unter Dauerbeobachtung zudem mit einem sexy Fotoshooting. Während Désirée Nick in einem Glitzer–Outfit posiert, nimmt der Designer die Kamera in die Hand.