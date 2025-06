Peer Kusmagk wird 50: So turbulent ist sein Leben

Und, wie er später in einem Interview mit «Bild» öffentlich machte, führte das Gastronomen–Dasein auch in den Alkoholismus. «Ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr ohne Alkohol». Er habe «jeden Tag getrunken» – bis zu drei Flaschen Wein am Abend. Das RTL–Dschungelcamp, in dem er 2011 als Teamplayer auffiel, Sarah Knappik (38) gegen das Mobbing der Gruppe verteidigte und schliesslich die Krone holte, war offenbar ein wichtiger Schritt in eine trockene Zukunft: «Hier ist mir tatsächlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass meine Gedanken um Alkohol kreisten, wenn er nicht verfügbar war.» Erst 2014 machte er jedoch einen dreimonatigen Entzug in einer Klinik. «Eine brutale, aber sehr heilsame Zeit.»