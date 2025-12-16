«Perfect Match»: Grosse Gefühle bei «Bauer sucht Frau»

Für Daniel ist der Hochdruckreiniger der «Held des Tages». Denn er muss Jennifer festhalten, damit der Rückstoss sie nicht umhaut. Auch beim Fensterputzen gehen die beiden auf Tuchfühlung. Daniel nimmt seine Hofdame auf die Schultern, damit sie an die oberen Scheiben kommt. Eine Leiter hat er wohl nicht auf dem Hof – oder sie versteckt, um Jennifer näher zu kommen. Nach der Drecksarbeit legen sie keusch die Arme umeinander.