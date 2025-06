«Perfekt Zusammen»: Anke Engelke und Bastian Pastewka legen nach

«Perfekt Verpasst» startete im August 2024 in die erste Staffel. Es ist die erste gemeinsame fiktionale Serie der Schauspieler und Comedians. Darin spielen die beiden die Singles Maria und Ralf, die in der Kleinstadt Marburg wohnen und sich noch nie getroffen haben, obwohl sie perfekt zusammenpassen. Basierend darauf geht es laut Ankündigung in «Perfekt Zusammen» nun darum, dass die beiden «endlich zueinander gefunden» haben. Das Leben und der Alltag stellen jedoch ihr Glück auf einige Proben und es kommt zu «unerwarteten, skurrilen und atemberaubenden Situationen». Anke Engelke und Bastian Pastewka sind auch wieder als Executive Producer mit an Bord.