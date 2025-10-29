«Perfekte Frau»: Justin Trudeau angeblich «verrückt» nach Katy Perry

Katy Perry und Justin Trudeau: Gerüchte kursierten monatelang

Spekulationen um eine Romanze zwischen der US–Sängerin und dem kanadischen Politiker kamen erstmals im Juli 2025 auf. Damals wurden sie bei einem gemeinsamen Essen in Montreal abgelichtet. Justin Trudeau besuchte in der kanadischen Stadt kurz darauf ein Konzert von Katy Perry. Im Oktober tauchten dann verschwommene Bilder von Perrys Jacht auf, die das Paar knutschend zeigen sollen.