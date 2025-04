Peri Baumeister und Co: Spannender Cast im «Tatort: im Wahn»

Florence Kasumba

Florence Kasumba kennen «Tatort»–Fans bereits als taffe Hauptkommissarin Anaïs Schmitz in den Charlotte–Lindholm–Krimis. Die 1976 in Kampala geborene deutsch–ugandische Schauspielerin war aber auch schon in zahlreichen Hollywood–Produktionen wie «Black Panther: Wakanda Forever», «Wonder Woman» oder «The First Avenger: Civil War», «Avengers: Infinity War» und «The Falcon and the Winter Soldier» zu sehen.