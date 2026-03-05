Perlen-Robe: Michelle Pfeiffer verzaubert bei «The Madison»-Premiere

Zu ihrem schwarzen Midikleid mit langen Ärmeln und kurzem, seitlichen Beinschlitz kombinierte Pfeiffer spitze Pumps in Schwarz. Ihre blonden Haare fielen ihr im Seitenscheitel und in leichten Wellen über die Schultern. Schimmernde Perlen–Ohrhänger rundeten den Look perfekt ab. «Ein wunderschöner Abend an einem meiner Lieblingsorte, um ‹The Madison› zu feiern», schrieb Pfeiffer bei Instagram zu einem Video der Premiere. In dem Posting verriet die Schauspielerin, dass es sich bei ihrem Kleid um eine Robe von Oscar de la Renta handelte.