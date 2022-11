Pete Davidson und Emily Ratajkowski zeigen sich als Paar

Wie das US-Portal «TMZ» darüber hinaus berichtet, verliessen Ratajkowski und Davidson den berühmten Madison Square Garden in New York in der Halbzeitpause wieder. Ihre Plätze- im Übrigen neben Ben Stiller (56) - seien nach dem Wiederanpfiff von anderen Gästen belegt worden. Wie die Bilder beweisen, scherzten die beiden gemeinsam und lachten viel. Küsse oder andere Zärtlichkeiten tauschten sie jedoch im Blitzlichtgewitter laut Berichten keine aus. In den letzten Wochen keimten immer wieder Gerüchte über eine Beziehung der beiden auf. Offiziell bestätigt wurde jedoch bislang nichts, jedoch geistern einige Paparazzi-Aufnahmen in den US-Medien umher, die beide in vertrauten Posen zeigten.