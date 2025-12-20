Pete Davidsons Partnerin Elsie Hewitt: Zahn-OP kurz nach der Geburt

Das Leben als frischgebackene Mutter hatte sich Elsie Hewitt (29) wohl etwas anders vorgestellt. Nur einen Tag nachdem sie und Comedian Pete Davidson (32) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüssten, sass das Model bereits beim Zahnarzt – ein Weisheitszahn musste raus. Auf Instagram teilte Hewitt in einer Story ein Selfie aus dem Auto, das sie mit ihrer neugeborenen Tochter nach dem Eingriff zeigt, wie «People» berichtet.