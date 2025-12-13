Peter Greene: Tarantino-Bösewicht mit nur 60 Jahren gestorben

Peter Greene (1965–2025) war eines der Gesichter, die Kinozuschauer in den 1990er Jahren das Fürchten lehrte. Nun ist der US–Schauspieler im Alter von nur 60 Jahren gestorben, wie unter anderem die «New York Post» unter Berufung auf seinen langjährigen Manager Gregg Edwards berichtet. Greene wurde am 12. Dezember leblos in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden und noch vor Ort für tot erklärt. Die Polizei geht nicht von Fremdeinwirkung aus. Die genaue Todesursache soll durch den Gerichtsmediziner ermittelt werden.