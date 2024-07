Peter Maffay verabschiedet sich: «Die beste Tour, die wir je hatten»

Beim Schaukeln dankt er all seinen Fans

In seiner Instagram–Story zeigt sich Maffay nach seinem Gig in Leipzig vor 38.000 Zuschauern lässig beim Schaukeln. In schwarzer kurzer Hose und mit schwarzem Shirt gekleidet, sagt er in der Video–Botschaft: «Das war's gestern in Leipzig. War für ein tolles Konzert, was für eine tolle Stimmung». Die ganze Tour sei toll gewesen – «etwas Besseres haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt». Die Fans seien «grossartig» gewesen, lobt er und bedankt sich bei allen für die Unterstützung. «Ihr habt uns begleitet mit Euphorie, ihr habt uns hochgehoben, wie wir uns noch nie gefühlt haben.» Es sei «einfach nur wunderbar» gewesen. In einem weiteren Clip spricht er von «der besten Tour, die wir je hatten».