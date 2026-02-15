Peter Schneider und Peter Kurth ein letztes Mal im «Polizeiruf 110»

Am Sonntag (15. Februar, 20:15 Uhr im Ersten) ist Schluss: Im «Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen» ziehen Peter Kurth (68) und Peter Schneider (51) von dannen und ermitteln ein letztes Mal als Kommissare Henry Koitzsch und Michael Lehmann in Halle an der Saale. Sie müssen den Tod einer alten Frau aufklären, die in ihrer Badewanne ums Leben kam. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord – und führt die Ermittler auf die Spur eines Wiederholungstäters, der in die Wohnungen seiner Opfer eindringt und auf den richtigen Moment wartet. Drehbuchautor Clemens Meyer, der alle drei Filme der beiden Ermittler geschrieben hat, verknüpft die Handlung dabei geschickt mit dem bislang ungelösten ersten Fall.