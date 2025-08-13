Phänomen «Mankeeping»: Noch ein Grund für Frauen, Single zu bleiben

Apropos Arbeit. Das Wort «Mankeeping» wurde abgeleitet vom «Kinkeeping», das den ebenfalls undankbaren Job von Frauen bezeichnet, die Beziehungen im familiären Umfeld zu pflegen: Die Geburtstage von allen auf dem Schirm zu haben, daran zu denken, den Familienausflug mit Fotos festzuhalten, das Lieblingsessen von jedem zu wissen. In «Modern Family» ist das der Job von Claire Dunphy, die ausserdem den kompletten Haushalt alleine schmeisst und mit ihrem Manchild Phil noch ein viertes Kind an der Backe hat. Ähnlich kümmert sich Monica in «Friends» um Chandler, strukturiert sein Leben, hält Kontakt zu Freunden und Familie und motiviert ihn, sich emotional zu öffnen. Es ist ein Running Gag der TV–Geschichte: Der Mann darf chaotisch, emotional unsortiert oder sozial desinteressiert sein, während die Frau sein Chaos abfängt. Eine Beziehungskonstellation, die im TV lustig ist, im echten Leben aber unfassbar anstrengend.