Phil Laude und mehr: Diese YouTube-Stars schafften es ins TV

Julia Beautx

2013 startete Julia Beautx (26) im zarten Alter von 14 Jahren ihren YouTube–Kanal. Sie widmete sich vor allen den Themen Beauty, DIYs und sogenannten Hauls. Neben YouTube strebte sie aber auch eine Karriere als Schauspielerin an. Diese verfolgte sie zum einen auf der Video–Plattform – etwa in den aufwendig produzierten «Hauptvideos» von Julien Bam (36), die es inzwischen sogar zu Prime Video geschafft haben. Aber Julia Beautx ergatterte auch schon Rollen in TV–Produktionen. Seit 2017 ist sie neben Simone Thomalla (60) in der ZDF–Serie «Frühling» zu sehen. 2023 spielte sie eine Hauptrolle in der ZDF–Dramaserie «Gestern waren wir noch Kinder». Spätestens mit ihrer Teilnahme an der RTL–Tanzshow «Let's Dance» wurde sie einem noch grösseren TV–Publikum bekannt. In der 16. Staffel belegte sie zusammen mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (37) nach Anna Ermakova (25) den zweiten Platz. Auf YouTube veröffentlicht sie weiterhin regelmässig Videos und erreicht inzwischen 2,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.