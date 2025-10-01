Philipp Lahm erhält Bundesverdienstkreuz von Frank-Walter Steinmeier

Eindringlicher Appell von Frank–Walter Steinmeier

Mit Blick auf den 35. Jahrestag der Deutschen Einheit richtete der Bundespräsident einen eindringlichen Appell an die Menschen in Ost und West. Es müsse alles dafür getan werden, die Demokratie zu bewahren. Er verfolge mit Sorge, dass die politische Mitte immer weniger Rückhalt habe, sagte Steinmeier. Man sehe Wahlerfolge politischer Kräfte, die die Demokratie geringschätzten, deren Institutionen aushöhlen wollten und mit Hass und Hetze politische Debatten vergifteten. Gerade in Zeiten von Krisen und Kriegen brauche Deutschland Menschen wie die Ausgezeichneten, betonte das Staatsoberhaupt.