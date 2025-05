Pierre Casiraghis Ehefrau Beatrice feiert Roms zeitlose Schönheit

Das macht die Ehefrau von Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo stammt ursprünglich aus einer Adelsfamilie aus Südtirol und hat einen Abschluss in Jura an der Mailänder Universität sowie als Journalistin an der Columbia University. Seit 2021 ist sie Botschafterin der Marke Dior. Sie modelt seit sie 15 Jahre alt war und lief in der Vergangenheit für Marken wie Chanel, Valentino und Trussardi über den Laufsteg. Inzwischen ist Borromeo auch als Filmemacherin tätig.