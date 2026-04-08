Pierre Littbarski: Darum ist seine zweite Ehe gescheitert

«Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert»

Die Japanerin hatte er in den 1990er–Jahren während seiner Trainerzeit in Japan kennengelernt. Die beiden haben zusammen zwei Söhne. Doch nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren ist nun die Scheidung eingereicht. «Mit meiner zweiten Ehefrau Hitomi befinde ich mich aktuell im Scheidungsprozess», so der Weltmeister von 1990. Das Paar sei vor allem an der Sprache gescheitert. «Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin. Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert, sondern englisch. Durch die Sprachbarriere entsteht die Schwierigkeit, dass man Probleme nicht besprechen und dann auch nicht lösen kann.»