Pierre Richard: Der grosse Blonde mit dem 90. Geburtstag

Obwohl Richard auch in den vergangenen drei Jahrzehnten fleissig weiter Filme drehte, sollten nur noch wenige davon das deutsche Publikum erreichen, viele liefen hierzulande gar nicht erst in den Kinos an. Vielbeachtete Ausnahmen bildeten dabei die französisch–deutsche Rentnerkomödie «Und wenn wir alle zusammenziehen?» aus dem Jahr 2011, in der Richard an der Seite von Jane Fonda (86), Geraldine Chaplin (80) und Daniel Brühl (46) glänzte, wie auch die Beziehungskomödie «Monsieur Pierre geht online» (2017).