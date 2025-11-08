Pietro Lombardi möchte nur seinen Frieden

«Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind»

Im August war bekannt geworden, dass die Influencerin und der «DSDS»–Star sich getrennt haben. Auch wegen der gemeinsamen Kinder hätten sie und Lombardi «ein sehr gutes Verhältnis», sagte Rypa im Oktober im Gespräch mit «RTL.de». «Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so», erläuterte sie. Für die Trennung habe es «keinen speziellen Grund [gegeben], sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind».