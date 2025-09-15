Pietro Lombardi plant Sterilisation nach drei Kindern

Ihm sei wichtig, ein grosser Bestandteil des Lebens seiner Kinder zu sein und kein Vater zu sein, der nur «alle zwei Wochenenden mal kurz ‹Hallo› sagt, mit den Kindern spielt und dann wieder weg ist». Er wolle in jeder Phase Papa sein, mit allem, was dazugehöre. «Ich möchte meine Jungs mehrmals die Woche sehen und das Gute ist, dass es da auch keine Probleme geben wird.» Im gleichen Atemzug gesteht Lombardi aber auch, dass er «niemals» ein perfekter Vater sein könne, aber er sei ein Papa, der seine Kinder mit Liebe erfüllt.