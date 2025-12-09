Pietro Lombardi teilt Liebeserklärung an seine drei Söhne

«Ich weiss, dass ich nie der perfekte Vater sein werde, aber ich werde immer für euch kämpfen», heisst es weiter. Sohn Alessio aus der Ehe mit Sarah Engels (33) sowie seine beiden anderen Söhne aus der Beziehung mit Laura Maria Rypa (29) leben jeweils bei ihren Müttern. Das ist nicht leicht für den Musiker: «Auch wenn ich euch regelmässig sehen kann, fehlt ihr mir jeden Tag – und zwar alle drei gleich.» Er werde sich bemühen, die Geschichte mit seinen Kindern «bis zum letzten Kapitel» zu leben.