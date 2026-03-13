Pietro Lombardi und Laura auf Mauritius: «Wir verstehen uns super»

Die zweite Beichte ist nicht minder gefährlich: «Ich hab heute einen Unfall gebaut», so Lombardi. Er war sich des Linksverkehrs auf der Insel nicht so bewusst. «Weil Mauritius eine alte britische Kolonie ist, deswegen Linksverkehr», erklärt Pocher. «Ich bin noch nie in meinem Leben links gefahren. Und der Kopf ist so einstudiert auf rechts – du fährst einfach so und du kannst nichts machen. Und heut fahr ich und denk mir: Warum kommt mir der Bus entgegen?» Laura habe Panik bekommen, auch Leano sass im Auto. «Dann wende ich und bam, nehme ich den Bus mit», erzählt er weiter. Den Bus habe er lediglich gestreift. Der grosse Schulbus habe davon offenbar kaum etwas bemerkt und sei weitergefahren – an Lombardis Wagen sei jedoch der Spiegel abgerissen.