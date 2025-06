Pietro Lombardi und seine Laura teilen Eindrücke von Amelios Taufe

«Neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe»

Auf Instagram veröffentlichte das Paar am Abend ein Bild, das den grossen Moment zeigt, in dem Amelio getauft wird. Pietro Lombardi hielt dabei seinen Sohn. «Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente», hiess es dazu. «Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe. Möge ihn das Leben mit Freude, Mut und Geborgenheit begleiten.» Und weiter schrieben die stolzen Eltern: «Wir sind unendlich dankbar, diesen bedeutenden Moment mit den Menschen zu teilen, die uns am Herzen liegen.»