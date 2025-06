Pinkwashing erkennen: Wie Unternehmen mit Pride werben

Was ist Pinkwashing?

Hinter dem Begriff «Pinkwashing», ein Kofferwort aus englisch «pink» (rosa) und «whitewashing» (Schönfärberei), verbirgt sich genau diese Problematik. Ursprünglich in den frühen 2000er Jahren im Kontext von Brustkrebs–Kampagnen geprägt (zum Beispiel durch «Think Before You Pink»), machte Historikerin Sarah Schulman den Begriff im Zusammenhang mit LGBT–Rechten in einer Kolumne in der «New York Times» bekannt.