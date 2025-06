Pirelli Kalender: Dieser Fotograf schiesst die Fotos für 2026

«Tiefe Verbundenheit zur Natur»

Aktuell arbeitet Sundsbø in London bereits auf Hochtouren an den Motiven für den prestigeträchtigen Kalender. «Mit dem Kalender 2026 möchte ich die Menschen in eine Welt entführen, die sie nicht erwarten – eine Welt voller Poesie, Sinnlichkeit und intimem Geheimnis», erklärt er laut Pressemitteilung. Er wolle mit den Aufnahmen seine «tiefe Verbundenheit mit der Natur sowie meine Neugier, meine Faszination und meine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen» widerspiegeln.