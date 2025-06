«Plane Face» ade: So bleibt das Gesicht beim Fliegen frisch

Wer kennt es nicht: Nach einem langen Flug fühlt sich das Gesicht plötzlich aufgequollen und schlaff an – die Rede ist vom sogenannten «Plane Face», also wortwörtlich «Flugzeuggesicht». Dieses Phänomen entsteht vor allem durch die trockene Kabinenluft, veränderten Luftdruck und langes Sitzen. Dabei schwellen nicht nur die Augenlider an, auch Lippen und Wangen könne sich aufgedunsen anfühlen. Hinzu kommen oft verstopfte Poren oder kleine Pickel. Was kann man tun, um das «Plane Face» zu vermeiden?