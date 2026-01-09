Plant Justin Bieber ein Festival-Comeback in Grossbritannien?

Ist das Coachella erst der Anfang?

Ein Insider verriet der britischen Zeitung zu Justin Biebers möglichem Comeback: «Sein Team achtet sehr darauf, ihn nicht zu überlasten. Aber die Veranstalter glauben endlich, dass sie ihn zurückgewinnen können. Es hat lange gedauert.» Tatsächlich liegt der letzte vollständige UK–Auftritt des Kanadiers Jahre zurück. Im Dezember 2021 stand er zwar noch beim «Capital's Jingle Bell Ball» in der Londoner O2 Arena auf der Bühne, doch danach wurde es still um seine Konzertpläne.