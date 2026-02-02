Platz drei in den Kino-Charts: Rekordstart für «Melania»

Diese Filme liegen in den USA vor «Melania»

An der Spitze der US–Kinocharts thront nach dem vergangenen Wochenende unterdessen Sam Raimis (66) gefeierter Horror–Thriller «Send Help», mit 20 Millionen Dollar Einspielergebnis. In dem Film spielen Rachel McAdams (47) und Dylan O'Brien (34) zwei Kollegen, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Der Indie–Film «Iron Lung» von Mark Fischbach alias Markiplier (36), bekannt aus der Gaming–Szene, kommt mit fast 17,9 Millionen Dollar auf den zweiten Platz. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen U–Boot–Simulations–Horrorspiel.