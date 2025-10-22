Politik erhöht den Druck: Prinz Andrew soll Royal Lodge verlassen

Die Forderungen aus Kreisen führender Politiker werden immer lauter: Prinz Andrew (65) soll nach den neusten Entwicklungen endlich seine royale Villa räumen. «Ich sehe nicht ein, warum der Steuerzahler weiterhin die Rechnung bezahlen soll. Die Öffentlichkeit hat genug von Prinz Andrew», wettert zum Beispiel der konservative Abgeordnete Robert Jenrick (43) gegenüber «The Sun». Der Druck auf den Bruder von König Charles III. (76) wächst auch deswegen, nachdem zuletzt bekannt wurde, dass er seit Jahrzehnten praktisch keine Miete für die Royal Lodge zahlt.