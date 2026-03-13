«Polizeiruf 110: Ablass»: So wird der neue Fall aus München

Der Film zeigt auf der einen Seite Menschen, die wenig zu verlieren scheinen. Auf der anderen Seite ein Umfeld, in dem Einfluss, Geld und Auftreten ganz selbstverständlich dazugehören. Gerade das macht den Film interessant. Er setzt nicht auf permanente Zuspitzung, sondern auf Reibung: zwischen Aussage und Wirklichkeit, zwischen juristischer Fassade und kriminalistischem Zweifel, zwischen dem, was offiziell feststeht, und dem, was sich darunter verbirgt. «Ablass» wirkt dadurch konzentriert und unangenehm präzise.