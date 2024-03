«Polizeiruf 110: Schweine»: Wie bekommt man einen Jagdschein?

Um in Deutschland jagen zu können, benötigt man einen Jagdschein. Wer diesen erlangen will, muss nach dem Bundesjagdgesetz zunächst eine umfassende Jägerprüfung absolvieren, die in Fachkreisen auch als «Grünes Abitur» bezeichnet wird. Die vorhergehende jagdliche Ausbildung wird über die Landesjagdverbände oder durch einzelne Jagdschulen organisiert, als Kursformen werden dabei meist Abend–, Wochenend– und Intensivkurse angeboten. Ein solcher Lehrgang umfasst insgesamt mindestens 60 Stunden Theorie sowie 60 Stunden Praxis.