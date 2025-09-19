«Polizeiruf 110: Sie sind unter uns»: So wird der neue Magdeburg-Krimi

Kurz vor dem Schluss hat der Film dann seine besten Momente – wo die Haupthandlung nach knapp 90 Minuten, der eigentliche Amoklauf schon längst Geschichte ist, entfaltet die Story dann doch eine Wendung, die viel versprochen hätte. Vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, auf diese Facette einen viel grösseren Fokus zu legen und viel früher auf die Hintergründe der Bluttat einzugehen. Aber auch diese Chance wurde vertan. Stark ist in jedem Fall die Figur der Mutter des Täters inszeniert, deren Verzweiflung in ihrer krankheitsbedingten Notlage mit Händen zu greifen ist. Eine herausragende schauspielerische Leistung von Maja Beckmann.