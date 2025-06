«Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball»: Sonntagskrimis rund um Fussball

«Tatort»–Klassiker zum König Fussball

Schon in den frühen «Tatort»–Jahren spielte Fussball in so mancher Folge eine Rolle. Wie auch im aktuellen Fall ist der «Tatort: 3:0 für Veigl» zur Zeit eines grossen Heimturniers angesiedelt, nämlich der WM 1974. In diesem Ausnahmezustand hat Kriminaloberinspektor Veigl, gespielt von «Pumuckl»–Legende Gustl Bayrhammer, wegen drastischen Personalmangels alle Hände voll zu tun und muss vier Fälle gleichzeitig lösen – alle hängen sie mit gefälschten WM–Tickets zusammen.