«Polizeiruf 110: Tu es!»: Wer spielt den Lehrer?

Sebastian Jakob Doppelbauer (geb. 1995) überzeugt im «Polizeiruf 110: Tu es!» (19.10., das Erste) als zunächst verdächtiger Deutsch– und Sportlehrer, der schlussendlich tatsächlich durchdreht – und ein erschütterndes Ende findet.
Preisgekrönter Theaterstar
Der österreichische Schauspieler kam in Feldkirch, Vorarlberg, zur Welt. Er studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, wo er bereits während seines Studiums mehrfach ausgezeichnet wurde, darunter mit dem Hansa Maritim Förderpreis 2016 und dem grossen Ensemblepreis beim Schauspielschultreffen 2017.
2018 wurde er als Nachwuchsschauspieler des Jahres nominiert. Doppelbauer war festes Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover von 2019 bis 2022 und ist Teil des freien Theaterkollektivs Operation Wolf Haul, mit dem er 2022 den Kulturpreis Best Off Niedersachsen gewann.
Thomas Jensen in der Miniserie «The Legend of Wacken»
Seine Filmografie umfasst Rollen in namhaften Serien und Filmen, darunter die Netflix–Serie «Biohackers» und die ZDFneo–Serie «Tschappel». Besonders hervorzuheben ist der vielfach ausgezeichnete Film «Letzter Abend» (2023), bei dem Doppelbauer nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch gemeinsam mit Regisseur Lukas Nathrath das Drehbuch schrieb und den Film produzierte. Daneben wirkte er in Kurzfilmen und Fernsehproduktionen wie «Alle nicht ganz dicht» (2024) und «Grossstadtrevier – Blut im Paradies» (2024) mit.
Ein weiteres Highlight seiner Filmografie ist die RTL+–Miniserie «The Legend of Wacken» (2023). Darin verkörpert er den jungen Thomas Jensen – den Mitbegründer des legendären Wacken Open Air. In sechs Folgen zeichnet die Serie die frühen, chaotischen Jahre des Festivals nach, mit Schlamm, Stromausfällen und dem unbeirrbaren Glauben zweier Freunde an den Sound ihrer Generation.
Deutsch– und Sportlehrer im «Polizeiruf 110: Tu es!»
In seiner Darstellung des Deutsch– und Sportlehrers im «Polizeiruf 110: Tu es!» zeigte Doppelbauer erneut seine Fähigkeit, komplexe psychologische Zustände authentisch und intensiv zu verkörpern. Mit seinem raumgreifenden Spiel und der feinen Balance zwischen kontrollierter Fassung und beginnendem Nervenzusammenbruch bringt er diese Figur an den Rand psychischer Erschöpfung – ein Meisterstück voller Spannung und subtiler Nuancen.