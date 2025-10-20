«Polizeiruf 110: Tu es!»: Wer spielt den Lehrer?

Thomas Jensen in der Miniserie «The Legend of Wacken»

Seine Filmografie umfasst Rollen in namhaften Serien und Filmen, darunter die Netflix–Serie «Biohackers» und die ZDFneo–Serie «Tschappel». Besonders hervorzuheben ist der vielfach ausgezeichnete Film «Letzter Abend» (2023), bei dem Doppelbauer nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch gemeinsam mit Regisseur Lukas Nathrath das Drehbuch schrieb und den Film produzierte. Daneben wirkte er in Kurzfilmen und Fernsehproduktionen wie «Alle nicht ganz dicht» (2024) und «Grossstadtrevier – Blut im Paradies» (2024) mit.