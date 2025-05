«Polizeiruf 110: Widerfahrnis»: Letztes Filmprojekt mit Pablo Grant

Seit 2020 beim «Polizeiruf 110»

«Danke, Pablo» ist am Ende von «Widerfahrnis» zu lesen. In dem Krimi klärt Kommissarin Doreen Brasch alias Claudia Michelsen (56) das dramatische Schicksal einer unbekannten, schwer verletzten Frau auf. An ihrer Seite ist dabei wie schon seit 2020 ihr Kollege Márquez.