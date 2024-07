Pop-Ikone Cher veröffentlicht ihre Memoiren in zwei Teilen

US–Sängerin und Schauspielerin Cher (78) wird in ihren Memoiren auf die wichtigsten Stationen in ihrem Leben zurückblicken. «Das aussergewöhnliche Leben von Cher kann nur von einer Person erzählt werden: Cher selbst», kündigte der zuständige Verlag Dey Street Books an und veröffentlichte bei Instagram das Buchcover mit einem alten Schwarz–Weiss–Bild von Cher und das Erscheinungsdatum. Die «Believe»–Sängerin hat offenbar eine Menge zu erzählen, denn die Memoiren werden in zwei Teilen veröffentlicht.