Posthumes Album von AnNa R.: «Ihre Stimme wird immer zu hören sein»

Wie ist es für Sie, durch die Konzerte, das Album und die Betreuung ihrer Social–Media–Kanäle immer wieder über sie zu sprechen?

Uhlig: Ich habe stets gemischte Gefühle, wenn ich über Anna spreche – über unser gemeinsam erschaffenes Album und nun auch über die bevorstehenden Gedenkkonzerte. Einerseits macht es mich traurig und berührt mich jedes Mal aufs Neue. Ich sitze dann im Studio und denke, sie kommt doch gleich wieder herein, das war doch alles nur ein böser Traum, und wir schreiben jetzt noch gemeinsam den elften Song. Andererseits habe ich auch das Bedürfnis, über diese letzten anderthalb Jahre zu sprechen. Nach der «Königin»–Tour im März 2023 haben wir bereits angefangen, sie schrieb ihren ersten Song mit Henning Wehland, danach folgte «Mut zur Liebe» von mir, den wir gemeinsam fertiggestellt haben. Da wir also schon so lange mit diesem Album beschäftigt waren und sehr stolz auf diese Lieder waren, ist es mir wichtig, in ihrem Sinne darüber zu sprechen und zu erzählen, wie und wann etwas entstanden ist – und warum man Dinge nun zu Ende bringt, auch wenn es sicherlich schwerfällt.