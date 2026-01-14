Preis für Sarah Jessica Parker: Chris Noth reagiert provokant

Bruch mit den «Sex and the City»–Stars

Die Spannungen zwischen Noth und den «Sex and the City»–Stars reicht einige Jahre zurück. Der Schauspieler trat in «Sex and the City», den Filmfortsetzungen sowie in der Auftaktfolge des Spin–offs «And Just Like That...» als Love Interest von Sarah Jessica Parkers Figur Carrie Bradshaw auf. Seine Zeit in dem Serienumfeld endete mit dem Tod seines Charakters. Ein geplanter Cameo–Auftritt in der letzten Folge der ersten Staffel wurde später gestrichen. Hintergrund waren Vorwürfe aus dem Jahr 2021. Mehrere Frauen beschuldigten Chris Noth, sie sexuell missbraucht zu haben. Noth bestritt die Vorwürfe.