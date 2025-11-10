Preis für Serena Williams: Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern mit

Alicia Keys überreichte den Preis

Ihren Preis erhielt Serena Williams am Samstagabend von Sängerin Alicia Keys (44), die in ihrer Laudatio lobte: «Sie ist eine inspirierende Unternehmerin und vor allem eine grossartige Mutter, eine grossartige Frau, eine Partnerin und eine sehr, sehr liebe Schwester für mich.» Freunde und Familie, darunter ihre Schwester Venus Williams, Rafael Nadal, Eva Longoria und ihr Ehemann Alexis Ohanian gratulierten via Bildschirm–Einspielung zu der Auszeichnung. In ihrer Rede betonte Serena Williams: «Ich bin stolz darauf, eine Organisation zu unterstützen, die von Frauen geführt, aufgebaut und getragen wird. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, was ihr alles erreicht habt.»