Premiere bei «Hochzeit auf den ersten Blick»: Zwei Männer trauen sich

Jochen Bendel: «Zeichen für Sichtbarkeit»

Prominente ordnen die «Hochzeit auf den ersten Blick»–Premiere gegenüber dem Streamingdienst Joyn ein. Jochen Bendel (57), selbst seit 2016 mit seinem Mann verheiratet, betont: «Es ist mehr als nur ein TV–Moment – es ist ein Zeichen. Ein Zeichen für Sichtbarkeit, für Mut und für das, was Liebe wirklich ist: menschlich, ehrlich und grenzenlos.» Der Schritt bedeute viel, so Bendel weiter, denn «noch immer erleben viele queere Menschen, dass ihre Beziehungen entweder überbetont oder übersehen werden. Hier jedoch dürfen zwei Menschen einfach sie selbst sein – verliebt, verletzlich, hoffnungsvoll.» Jede Geschichte, die erzählt werde, öffne Türen für andere.