Premiere bei «Holiday on Ice»: Oli.P singt, Ehefrau Pauline tanzt

Besondere Premiere für Max Giesinger

Der Sänger Max Giesinger hingegen steht zum ersten Mal überhaupt live auf dem Eis. Bei den Premieren–Shows in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Köln wird er als Special–Guest mit seinen Songs «Wenn sie tanzt» und «Butterfly Effect» dabei sein. «Ich stand schon auf so einigen Bühnen – aber heute habe ich zum ersten Mal auf dem Eis performt. Das hat echt Spass gemacht», so Max Giesinger. «Ich liebe es, Dinge zum ersten Mal zu machen, das ist immer richtig aufregend.»