  3. Premiere bei Netflix: Kommt das «Stranger Things»-Finale ins Kino?
Letzte Staffel startet im November

Premiere bei Netflix: Kommt das «Stranger Things»-Finale ins Kino?

Netflix plant offenbar einen historischen Schritt: Das zweistündige Finale von «Stranger Things» soll in US–Kinos gezeigt werden – zum ersten Mal würde der Streamingdienst damit eine Serienfolge regulär auf die grosse Leinwand bringen.

Millie Bobby Brown ist in den finalen «Stranger Things»-Folgen zum letzten Mal als Eleven zu sehen - vielleicht auch im Kino?
Millie Bobby Brown ist in den finalen «Stranger Things»-Folgen zum letzten Mal als Eleven zu sehen - vielleicht auch im Kino?

Netflix steht offenbar vor einer Premiere: Der Streamingriese will das Finale seiner Erfolgsserie «Stranger Things» in die Kinos bringen – ein Novum für den Anbieter.

Die achte und letzte Episode der fünften Staffel soll nach Informationen des Branchenblogs «Puck» zeitgleich mit dem Streaming–Start auch in US–amerikanischen Kinos gezeigt werden. Geplant sei die Ausstrahlung über die Kinokette AMC und weitere Partner.

In den USA startet die Staffel am 26. November, das Finale erscheint am 31. Dezember auf Netflix. In Deutschland beginnt die Ausstrahlung einen Tag später – das Finale läuft hierzulande am 1. Januar 2026 um 2 Uhr morgens. Ob es auch in deutschen Kinos gezeigt wird, ist bislang offen.

Doch noch das Go fürs Kino?

Die Entwicklung käme überraschend: Noch vor wenigen Wochen erklärten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer gegenüber «Variety», Netflix habe ihnen eine Kinoausstrahlung für «Stranger Things» untersagt. Sie hätten sich das Finale im Kino gewünscht, um die bestmögliche Qualität zu bieten. Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, begründete die Entscheidung damit, dass die Serie bereits eine enorme Reichweite auf der Plattform habe – eine Kinoveröffentlichung sei nicht nötig, «um den Fans zu geben, was sie wollen».

Jetzt könnte das zweistündige Finale der Mystery–Serie rund um Millie Bobby Brown und Winona Ryder doch noch den Weg auf die grosse Leinwand finden. Die Serie zählt seit neun Jahren zu den grössten Aushängeschildern des Streamers und begeisterte mit ihren bisherigen vier Staffeln ein Millionenpublikum weltweit.

Bisher hielt sich Netflix mit Kinostarts zurück. Nur ausgewählte Filme kamen in die Kinos – meist, um für Auszeichnungen wie die Oscars zugelassen zu werden. Serienepisoden wurden bislang ausschliesslich im Rahmen von Festivals auf der grossen Leinwand gezeigt.

Von SpotOn vor 1 Stunde
