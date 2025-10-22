Premiere bei Netflix: Kommt das «Stranger Things»-Finale ins Kino?

Doch noch das Go fürs Kino?

Die Entwicklung käme überraschend: Noch vor wenigen Wochen erklärten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer gegenüber «Variety», Netflix habe ihnen eine Kinoausstrahlung für «Stranger Things» untersagt. Sie hätten sich das Finale im Kino gewünscht, um die bestmögliche Qualität zu bieten. Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, begründete die Entscheidung damit, dass die Serie bereits eine enorme Reichweite auf der Plattform habe – eine Kinoveröffentlichung sei nicht nötig, «um den Fans zu geben, was sie wollen».