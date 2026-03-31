Pressetour-Auftakt: Meryl Streep und Anne Hathaway strahlen in Mexiko

Bei der Fragerunde erzählte Hathaway lachend von ihrem Sturz am Filmset im vergangenen Jahr, der viral ging. Ein Clip hatte sie gezeigt, wie sie auf einer Treppe fiel. «Es war unsere letzte Aufnahme auf der Strasse», verriet sie einem auf X geteilten Video zufolge. «Wir hatten etwa sechs Wochen lang gedreht, und ich war gerade in High Heels quer durch Manhattan gerannt. Es war die letzte Aufnahme, und dann passierte es», sagte sie. Streep wiederum kommentierte ihren eigenen Sturz bei den Dreharbeiten. «Ich bin auf dem roten Teppich bei der Met Gala hingefallen», erzählte sie. Auch davon hatten sich Videos auf Social Media verbreitet.