Prime Young Adult: So funktioniert das Amazon-Abo zum halben Preis

Einordnung des neuen Angebots

Mit dem neuen Tarifmodell erweitert Amazon sein bestehendes Portfolio, das bisher unter anderem bereits ein rabattiertes Prime–Studentenprogramm beinhaltete. Im Unterschied zu jenem ist Prime Young Adult nicht an einen Ausbildungsstatus gebunden, sondern lediglich an das Lebensalter. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem weiteren, bislang unerschlossenen Kundensegment. In der begleitenden Pressemitteilung verweist Amazon darauf, dass junge Erwachsene heute verstärkt mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert seien. Die Einführung des neuen Abos wird somit auch als Reaktion auf gesellschaftliche und demografische Entwicklungen verstanden.