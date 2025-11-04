Prinz Andrew auch von der Website des britischen Königshauses geworfen

Weitere Abschnitte befassten sich mit seiner Zeit bei der Royal Navy, seiner Rolle als Sonderbeauftragter für internationalen Handel sowie seiner Unterstützung für die verstorbene Königin. Die Thronfolge–Liste auf der Website führt ihn noch immer als Duke of York – ein Titel, auf den er im Oktober freiwillig verzichtete. An achter Stelle der Thronfolge bleibt er trotz allem stehen, hinter Harrys Kindern Archie und Lilibet.